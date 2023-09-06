Нав'язував дітям проросійські погляди: на Одещині викрито ветерана військової розвідки

Чоловік працював учителем мистецтва і використовував у бесідах з дітьми антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили ветерана військової розвідки, який виявився прихильником росії. Чоловік працював вчителем мистецтва в дитячій школі, повідомляє ДПСУ.

"Культурний шок: ДПСУ затримала вчителя-мистецтвознавця, який хотів виховати проросійське покоління. Замість того, щоб знайомити дітей зі світом прекрасного, нав'язував їм пропагандистські наративи. Тепер свої уроки на теми "війну з рф розпочала Україна", "Одеса і Донбас – території рф", "українські військові обстрілюють цивільне населення" – він, швидше за все, поводитиме за ґратами", – сказано в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці виявили в нього безліч підписок на канали російської пропаганди.

Прихильнику "руського миру" загрожує до восьми років позбавлення волі.

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