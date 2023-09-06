В Міненерго спростували інформацію Зеркаль про готовність ТЕС до зими «лише на 30%»

У відомстві зазначили, що Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики, а наведена нею інформація не відповідає дійсності.

Фото: Facebook/Lana Zerkal

У Міненерго спростували дані, які навела Лана Зеркаль про нібито неготовність теплових електростанцій України до зими.

Там зазначили, що Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики, а наведена нею інформація щодо стану ремонтної кампанії на енергооб'єктах, не відповідає дійсності.

"Сьогодні засобами масової інформації були розповсюджені дані щодо перебігу ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах з посиланням на радницю міністра енергетики України Лану Зеркаль.

З цього приводу можемо повідомити наступне. Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України.

Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у інтерв’ю Forbes Зеркаль повідомила, що "електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) – на 70%, теплові електростанції (ТЕС) – на близько 30%".

За її словами, потрібно "прискоритися з відновленням обʼєктів генерації, бо інакше Україні не пройти зиму без відключень електроенергії".

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