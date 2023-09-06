З 1 січня будуть скасовані стимулюючі виплати для держслужбовців, а розмір премій буде обмежено – НАДС

Мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2024 року – 7 100 гривень.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) розповіли, що чекає державних службовців з 1 січня 2024 року.

«Стимулюючі виплати будуть скасовані. Щомісячні премії будуть обмежені максимум 30% від посадового окладу. Наразі розмір премій необмежений, і залежить від суб’єктивного ставлення керівника. Заробітна плата стане прозорою та зрозумілою для державних службовців», - розповіла 6 вересня голова НАДС Наталя Алюшина в ефірі марафону «Єдині новини».

На думку голови НАДС, вже у наступному році державна служба зможе конкурувати з приватним сектором, що дозволить залучити на держслужбу фахових юристів, програмістів та управлінців.

З 1 січня 2024 року, як зазначила голова НАДС, мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз – 5 178 гривень).

Нагадаємо, що 28 липня 2023 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 8222, який передбачає обмеження стимулюючих виплат. Премія за результатами щорічного оцінювання не може перевищувати розміру посадового окладу. Місячна премія державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальна - 90% розміру його посадового окладу. Максимальний розміру надбавки за вислугу років буде встановлено на рівні 30% від підвищеного посадового окладу.

Згідно з положеннями законопроекту, запровадження нової системи оплати праці державних службовців передбачається з 1 січня 2024 року, крім державних службовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законами, для яких передбачається запровадження нової системи оплати праці з 1 січня 2025 року.

Втім, хоча відповідний законопроект підтримав Кабінет Міністрів, досі не зрозуміло, чи буде фінансування зазначеної ініціативи забезпечено належним чином. Адже за наявними розрахунками для належного фінансового забезпечення законопроекту № 8222 необхідно щонайменше 38 млрд гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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