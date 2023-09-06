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Суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили в СІЗО ще на два місяці

17:31, 6 вересня 2023
Судді Олексію Тандира продовжили запобіжний захід.
Суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили в СІЗО ще на два місяці
Фото: hromadske.ua
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Святошинський райсуд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпосту збив нацгвардійця Вадима Бондаренка, передає «Бабель».

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що за результатами підготовчого засідання суд ухвалив рішення про призначення обвинувального акту до судового розгляду.

«Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити тримання під вартою до 04.11.23 включно.

Визнати потерпілих цивільними позивачами.

Наступне засідання призначено на 14.09.2023», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

Раніше було призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира.

Додамо, 29 серпня ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира.

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