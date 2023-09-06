Судью Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, оставили в СИЗО еще на два месяца

Святошинский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения для судьи Алексея Тандыра, который в мае на блокпоста сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко, передает «Бабель».
Представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по результатам подготовительного заседания суд принял решение о назначении обвинительного акта к судебному разбирательству.
«Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому сроку меры пресечения в виде содержания под стражей - удовлетворить.
Продлить содержание под стражей до 04.11.23 включительно.
Признать потерпевших гражданскими истцами.
Следующее заседание назначено на 14.09.2023», - написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Также мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.
Ранее была назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира.
Добавим, 29 августа ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра.
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