Судью Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, оставили в СИЗО еще на два месяца

Судьи Алексея Тандыра продлили меру пресечения.

Фото: hromadske.ua

Святошинский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения для судьи Алексея Тандыра, который в мае на блокпоста сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко, передает «Бабель».

Представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по результатам подготовительного заседания суд принял решение о назначении обвинительного акта к судебному разбирательству.

«Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому сроку меры пресечения в виде содержания под стражей - удовлетворить.

Продлить содержание под стражей до 04.11.23 включительно.

Признать потерпевших гражданскими истцами.

Следующее заседание назначено на 14.09.2023», - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

Ранее была назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира.

Добавим, 29 августа ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра.

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