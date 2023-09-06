США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Ракету без боезаряда запустили с базы «Ванденберг» в штате Калифорния.

Источник фото: US Air Force

Ночью 6 сентября США опробовали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Ракету без боезаряда запустили с базы «Ванденберг» в штате Калифорния.

Об этом сообщают на сайте Базы Космических сил США «Ванденберг».

Как отметил полковник Брайан Титус, который руководил запуском, «эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности средств ядерного сдерживания».

Накануне запуск анонсировал представитель Пентагона Пат Райдер. В частности, он уточнил, что этот тест является обычным и был запланирован годами наперед. Согласно предварительным тестовым запускам, тест проверит эффективность, готовность и точность системы вооружения.

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