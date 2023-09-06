Зеленский заявил, что решение о вето на закон о декларировании будет зависеть от консультаций с Ольгой Стефанишиной

Верховная Рада приняла два закона, касающиеся декларирования чиновников, и Владимир Зеленский пока не определился, будет ли налагать вето.

Президент Владимир Зеленский 6 сентября заявил, что примет решение о том, будет ли ветировать закон об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

«Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето.

Следует отметить, что, как писала «Судебно-юридическая газета», 5 сентября Верховная Рада приняла два закона, касающихся декларирования.

Сначала она приняла законопроект 9587-д об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций. Детальнее о нем – по ссылке.

Именно по этому закону к Президенту Зеленскому обратилось НАПК с просьбой наложить вето.

Потому что, как отметили в Агентстве, в принятом законе была поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен, в случае уплаты штрафа не попадает в Реестр коррупционеров.

Во-вторых, парламентарии поддержали и изменения, предполагающие удаление большинства уже имеющихся сведений о коррупционерах из Реестра коррупционеров.

«Реестр коррупционеров сегодня насчитывает 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 457 – к административной ответственности, а 15 138 – к уголовной. После внесения вышеперечисленных изменений в ст. 59 ориентировочно останется 5021 человек, будет удалено более 10 тыс. человек осужденных за коррупционные преступления», - отметили в Агентстве.

Также 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования, к которому есть вопросы. Так, в законопроекте 9534 о возобновлении декларирования поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана. Итак, декларации нужно будет подавать, но ознакомиться с ними пока сможет только НАПК и другие уполномоченные субъекты.

Следует отметить, что законопроект предлагает исключить норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков. Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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