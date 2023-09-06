Компания Meta проиграла дело о конфиденциальности данных в суде Норвегии

Компания Meta Platforms (META.O) может быть оштрафована за нарушение конфиденциальности пользователей. Такое решение принял 6 сентября норвежский суд, приостановив попытку владельца Facebook и Instagram остановить штраф, наложенный на основании данных регулятора страны, передает Reuters.
С Meta взимают по миллиону крон ($93 200) ежедневно начиная с 14 августа за неправомерный сбор данных пользователей и использование этих данных с целью таргетирования рекламы. Такое поведение является распространенной бизнес-моделью среди компаний-гигантов в области технологий.
В суде компания Meta хотела временно запретить постановление норвежского регулятора Datatilsynet.
«Это – большая победа для конфиденциальности», – отметили Datatilsynet в своем заявлении.
Это дело может иметь более широкие последствия для компании в Европе, ведь Datatilsynet рассматривает возможность направить свое решение к европейскому регулятору по данным.
Если Европейский совет по данным согласится с Datatilsynet, это решение может быть применено к остальной Европе и сделать ежедневные взыскания постоянными.
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