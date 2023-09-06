Компанія Meta програла справу щодо приватності даних у суді Норвегії

У Норвегії компанія платить по $93 200 щодня за неправомірне збирання даних користувачів.

Компанія Meta Platforms (META.O) може бути оштрафована за порушення конфіденційності користувачів. Таке рішення ухвалив 6 вересня норвезький суд, зупинивши спробу власника Facebook та Instagram зупинити штраф, накладений на підставі даних регулятора країни, передає Reuters.

З Meta стягують по мільйону крон ($93 200) щодня починаючи з 14 серпня за неправомірне збирання даних користувачів і використання цих даних з метою таргетування реклами. Така поведінка є поширеною бізнес-моделлю серед компаній-гігантів у галузі технологій.

У суді компанія Meta хотіла тимчасово заборонити постанову норвезького регулятора Datatilsynet.

«Це – велика перемога для приватності», – зазначили Datatilsynet у своїй заяві.

Ця справа може мати ширші наслідки для компанії у Європі, адже Datatilsynet розглядає можливість спрямувати своє рішення до європейського регулятора з питань даних.

Якщо Європейська рада з питань даних погодиться з Datatilsynet, це рішення може бути застосованим до решти Європи й зробити щоденні стягнення постійними.

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