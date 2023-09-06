Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

Податкова служба у Полтавській області розповідає, чи допускаються виправлення у касових документах.

Зазначається, що відповідно до п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148 зі змінами та доповненнями (далі – Положення №148) касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Норми чинного законодавства, зокрема норми Положення №148, не передбачають дії щодо відновлення прибуткового касового у разі його втрати. Відповідно до абзацу четвертого п. 32 розд. ІІІ Положення №148 виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

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