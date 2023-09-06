«Заробляли» до 500 тис грн за місяць: на хабарях погоріли 6 співробітників відділу ДМС у Харкові

Правоохоронні органи викрали на вимаганні та одержанні хабарів шістьох співробітників райвідділу Державної міграційної служби у м. Харкові
Як інформує Офіс Генерального прокурора, наразі повідомлено про підозру керівниці Київського РВ у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській області та п’ятьом її підлеглим.
Посадовцям інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).
«За даними слідства, організована злочинна група, до складу якої входили керівник та підпорядковані співробітники прифронтового ДМС, вимагали та отримували від 1 до 2 тис грн неправомірної вигоди з кожного громадянина за оформлення документів.
Йдеться про паспорти громадянина України, закордонні паспорти, ID картки. Місячний «заробіток» службових осіб ДМС складав від 300 до 500 тис грн», - сказано у повідомленні.
У ОГП додають, що шістьох членів організованої злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За місцями їх проживання та роботи проведено невідкладні обшуки.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.
Фото: gp.gov.ua
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