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  1. В Україні

«Заробляли» до 500 тис грн за місяць: на хабарях погоріли 6 співробітників відділу ДМС у Харкові

16:41, 6 вересня 2023
Посадовці вимагали та отримували від 1000 до 2000 грн неправомірної вигоди з кожного громадянина за оформлення документів.
«Заробляли» до 500 тис грн за місяць: на хабарях погоріли 6 співробітників відділу ДМС у Харкові
Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронні органи викрали на вимаганні та одержанні хабарів шістьох співробітників райвідділу Державної міграційної служби у м. Харкові

Як інформує Офіс Генерального прокурора, наразі повідомлено про підозру керівниці Київського РВ у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській області та п’ятьом її підлеглим.

Посадовцям інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

«За даними слідства, організована злочинна група, до складу якої входили керівник та підпорядковані співробітники прифронтового ДМС, вимагали та отримували від 1 до 2 тис грн неправомірної вигоди з кожного громадянина за оформлення документів.

Йдеться про паспорти громадянина України, закордонні паспорти, ID картки. Місячний «заробіток» службових осіб ДМС складав від 300 до 500 тис грн», - сказано у повідомленні.

У ОГП додають, що шістьох членів організованої злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За місцями їх проживання та роботи проведено невідкладні обшуки.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.

Фото: gp.gov.ua

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