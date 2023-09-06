«Зарабатывали» до 500 тыс грн в месяц: на взятках погорели 6 сотрудников отдела ГМС в Харькове

Чиновники требовали и получали от 1000 до 2000 грн неправомерной выгоды от каждого гражданина за оформление документов.

Правоохранительные органы похитили на вымогательстве и получении взяток шестерых сотрудников райотдела Государственной миграционной службы в г. Харькове

Как сообщает Офис Генерального прокурора, сообщено о подозрении руководительницы Киевского РО в городе Харькове ГУ ГМС Украины в Харьковской области и пяти ее подчиненным.

Чиновникам инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

«По данным следствия, организованная преступная группа, в состав которой входили руководитель и подчиненные сотрудники прифронтового ГМС, требовали и получали от 1 до 2 тыс. грн неправомерной выгоды с каждого гражданина за оформление документов.

Речь идет о паспортах гражданина Украины, загранпаспортах, ID карточках. Месячный «заработок» должностных лиц ГМС составлял от 300 до 500 тыс грн», - говорится в сообщении.

В ОГП добавляют, что шесть членов организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

По местам их проживания и работы проведены неотложные обыски.

Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Фото: gp.gov.ua

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