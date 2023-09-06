В Житомирской области будут судить 17-летнего наркозакладчика

В Бердичеве задержали юношу с 50 пакетами нарковеществ.

Источник фото: Национальная полиция

Следователи Бердичевского районного отдела завершили досудебное расследование в отношении 17-летнего юноши по факту распространения наркотических веществ в центре района, – сообщает Бердичевский районный отдел полиции.

По данным правоохранителей, в мае этого года, оперативники полиции задержали жителя Коростенского района, который прибыл в Бердичев Житомирской области с целью «распаковать» пакеты с незаконными веществами. Во время задержания, полицейские обнаружили в его рюкзаке 50 пакетов с кристаллическими и другими порошкообразными веществами. Экспертами было определено, что в этих пакетиках содержались особо опасные психотропные вещества, такие как PVP-соль и амфетамин, и общее их количество было чрезвычайно большим.

5 сентября следователи Бердичевского райотдела полиции, по согласованию с окружной прокуратурой, ознакомили подозреваемого с обвинительным актом и передали дело в суд. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Теперь подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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