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Хищение более 8,4 млрд грн: дело топ-менеджеров ПриватБанка направлено в суд

16:26, 6 сентября 2023
Среди обвиняемых – экс-глава правления АО КБ «ПриватБанк» Александр Дубилет.
Хищение более 8,4 млрд грн: дело топ-менеджеров ПриватБанка направлено в суд
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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт о растрате более 8,4 млрд грн ПриватБанка.

«6 сентября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывших главы правления ПАО КБ «Приватбанк», его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка», - говорится в сообщении САП.

Отмечается, что указанные лица в декабре 2016 года, за день до признания ПАО КБ «Приватбанк» неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПАО КБ «Приватбанк» компаний.

Средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн грн на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 млн грн – в пользу другой.

В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу с целью легализации.

Также САП отмечает, что в канун национализации банка указанные лица растратили более 8,2 млрд грн путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств Приватбанка, размещенных на корреспондентских счетах в AS Privatbank » (Латвия).

Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПАО КБ «Приватбанк» и прикрытие совершенного преступления организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПАО КБ «Приватбанк» компанию.

Среди обвиняемых:

экс-глава правления ПАО КБ "Приватбанк" Александр Дубилет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины);

бывший первый заместитель главы правления ПАО КБ "Приватбанк" Владимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

экс-заместитель главы правления ПАО КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

бывшая руководительница департамента финансового менеджмента ПАО КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций ПАО КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

руководитель департамента операционного направления ПАО КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины).

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