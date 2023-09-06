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  1. В Україні

Розкрадання понад 8,4 млрд грн: до суду направили справу проти топ-менеджерів Приватбанку

16:26, 6 вересня 2023
Серед обвинувачених — ексголова правління ПАТ КБ «ПриватБанк» Олександр Дубілет.
Розкрадання понад 8,4 млрд грн: до суду направили справу проти топ-менеджерів Приватбанку
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно розтрати понад 8,4 млрд грн ПриватБанку. 

«6 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління «ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку», - йдеться у повідомленні САП. 

Зазначається, що вказані особи у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ «Приватбанк» неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з ПАТ КБ «Приватбанк» компаній.

Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої.

У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.

Також САП зазначає, що у переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів «Приватбанку», розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank» (Латвія).

Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «Приватбанк» та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.

Серед обвинувачених:

ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

ексзаступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);

колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);

керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України). 

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