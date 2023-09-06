Клієнти ПриватБанку безкоштовно зможуть отримати свої картки «Новою поштою»

ПриватБанк до кінця поточного року надсилатиме картки «Новою поштою» безкоштовно.

Джерело фото: MfcPrivat.com.ua

Державний ПриватБанк розпочав надсилати безкоштовно перевипущені або нові картки своїм клієнтам через «Нову пошту» і планує продовжити цю послугу до кінця 2023 року, – повідомляє прес-служба банку.

Тепер клієнти ПриватБанку, які перевипустили свою діючу платіжну картку або відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати фізичну картку шляхом безкоштовної доставки через «Нову пошту». Ця акція доступна до завершення 2023 року.

Крім того, у прес-службі банку зазначили, що незабаром ПриватБанк також надаватиме можливість замовлення доставки карток для своїх клієнтів, які знаходяться за кордоном через війну або інші причини.

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