У Києві до кінця року планують відкрити ще 10 ЦНАПів

За час воєнного стану ЦНАПи Києва надали більше 800 тисяч послуг.

У столиці до кінця року планують відкрити ще 10 центрів надання адміністративних послуг, врахувавши інклюзивність і доступність. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за його словами, за час воєнного стану ЦНАПами міста надано більше 800 тисяч послуг.

«На сьогодні в столиці мережа ЦНАПів складається з міського центру, 10 районних та 4 територіальних», - зазначив Кличко.

Мер наголосив, що усі вони працюють за принципом електронної черги, з електронним документообігом, оснащені найсучаснішою технікою.

«До кінця року відкриємо ще 10 центрів, врахувавши інклюзивність і доступність. Оптимізуємо роботу із надання соціальних послуг, щоб якісніше надавати сервіси містянам, дбати про наших захисників та захисниць», – підкреслив Віталій Кличко.

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