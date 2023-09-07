В Киеве до конца года планируют открыть еще 10 ЦПАУ

За время военного положения ЦПАУ Киева предоставили более 800 тысяч услуг.

В столице до конца года планируют открыть еще 10 центров предоставления административных услуг, учитывая инклюзивность и доступность. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по его словам, за время военного положения ЦПАУ города предоставлено более 800 тысяч услуг.

«На сегодняшний день в столице сеть ЦПАУ состоит из городского центра, 10 районных и 4 территориальных», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что все они работают по принципу электронной очереди, с электронным документооборотом, оснащены самой современной техникой.

«До конца года откроем еще 10 центров, учитывая инклюзивность и доступность. Оптимизируем работу по предоставлению социальных услуг, чтобы более качественно предоставлять сервисы горожанам, заботиться о наших защитниках и защитницах», – подчеркнул Виталий Кличко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.