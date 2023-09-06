Ответственность владельца авто за нарушение ПДД, зафиксированная в автоматическом режиме: КСУ рассматривал дело о конституционности предписания КУоАП

КСУ перешел к закрытой части пленарного заседания по делу о конституционности предписания КУоАП, согласно которому владелец транспортного средства несет административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В среду, 6 сентября, Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Глазько Олеси Сергеевны о соответствии Конституции Украины части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Кодекс). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Как отметила судья-докладчица по делу Галина Юровская, заявительница обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Основному Закону Украины предписание Кодекса, согласно которому административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, или за нарушение правил остановки, стоянки, парковка транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), несет ответственное лицо – физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство <…>.

Автор ходатайства утверждает, что предписания части первой статьи 14-2 Кодекса не соответствуют Конституции Украины, поскольку противоречат ее требованиям по индивидуализации юридической ответственности и презумпции невиновности, устанавливают возможность привлечения к административной ответственности владельцев транспортных средств даже в случае, если эти лица не совершали административного правонарушения

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Просмотреть открытую часть пленарного заседания можно на официальном вебсайте Суда по ссылке.

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