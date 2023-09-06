Законодатель установил для Высшего совета правосудия стандарт доказывания для привлечения судей к ответственности, чтобы он не мог его сам изменить

На закреплении в законе нового стандарта привлечения судей к ответственности настаивали в Посольстве США и ЕС, потому что ВСП в противном случае сможет изменить этот стандарт доказывания.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 6 сентября приняла во втором чтении законопроект 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Это означает, что пока эта служба будет создана, функция по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей временно вернется в Высший совет правосудия.

Напомним, что вступление в силу закона о возвращении дисциплинарной функции ВСП (принятый в августе законопроект 9261) привязано к вступлению в силу закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов. Конкурс в Службу Высший совет правосудия должен объявить в течение 2 месяцев со дня вступления в силу Закона 9483-2.

А пока при участии международных экспертов будут искать и отбирать инспекторов, ВСП будет рассматривать накопившиеся у него жалобы на судей. Таких около 11 тысяч.

Однако рассматривать он их будет по новому стандарту.

Так, законопроект 9483-2 предусматривает введение нового стандарта доказывания оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Во всяком случае, такие правки одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, рекомендуя ко второму чтению финальную редакцию законопроекта о создании Службы дисциплинарных инспекторов. Решение ввести новый стандарт именно в законодательство поддержали Посольства США и ЕС.

Часть членов ВСП тогда отметила, что стандарт доказывания должен быть предусмотрен регламентом Высшего совета правосудия, а не законом. Кроме того, следует провести широкое обсуждение с большим кругом экспертов, поскольку в международной практике нет подобных аналогов.

Член ВСП Сергей Бурлаков отметил, что практика ЕСПЧ и Верховного Суда, в частности Большой Палаты Верховного Суда, применяет совершенно разные стандарты доказывания к разным видам дисциплинарных проступков, которые могут совершаться судьями. Более того, есть разная судебная практика по дисциплинарной ответственности прокуроров, адвокатов и судей.

Более правильным и взвешенным является формирование дисциплинарной практики дисциплинарным органом. А Верховный Суд и, возможно, ЕСПЧ будет осуществлять судебный контроль над результатом дисциплинарного производства.

Впрочем, как заметил председатель подкомитета Павел Павлиш, на рабочей группе и подкомитете было озвучено предложение отойти от «внутреннего убеждения», «оно вызывает сомнения, в каком виде его использовать».

А также установить стандарт доказывания непосредственно в законе, а не в регламенте Высшего совета правосудия, который он может корректировать по своему усмотрению.

«Почему мы предлагаем определить это на уровне закона – потому что Конституцией изложены четкие условия деятельности ВСП, где не отмечено, что они могут устанавливать для себя определенные виды стандартов доказывания. И это может в дальнейшем стать отдельным основанием исков против их решений, если кто-то не будет с ними согласен», – пояснил депутат.

По его словам, в рабочую группу, которая работала над этими правками, входили эксперты от международных партнеров.

Со своей стороны антикоррупционный эксперт IDLO Виктор Килимар отметил, что «есть четкая позиция, которая была прокоммуницирована двумя посольствами – Посольством США и Делегацией Европейского Союза относительно стандартов доказывания».

«В этих позициях четко было рекомендовано использовать на уровне закона стандарт преимущества более значимых доказательств.

Это официальная позиция доноров, которая на сегодняшний день не изменена, и, учитывая природу того, как такие позиции формулируются, принимаются и согласовываются, она не может быть оперативно изменена», - подчеркнул Виктор Килимар.

«Первое это то, что озвучил Павел Павлиш – единственно правильным будет установить стандарт доказывания в законе. Ведь только Верховная Рада принимает законы и только в законе могут быть предусмотрены принципы дисциплинарной ответственности.

Не считая того, у ВСП нет способности принимать обязательные для выполнения нормативно-правовые акты. И если именно ВСП примет такой акт, потом будут возникать вопросы как относительно конституционности, так и вообще законности в дальнейшем решений о привлечении или отказе в привлечении к ответственности судей.

Во-вторых, это стабильность практики. Ибо ВСП может в любой момент с учетом различной мотивации и обстоятельств изменить этот стандарт доказывания.

И в-третьих, как было озвучено, это правовая определенность. Потому что в противном случае такой определенности не будет», – подчеркнул представитель IDLO.

Поэтому, по его словам, «наиболее желательной формулировкой будет стандарт веских доказательств, как было указано в письме».

«Меньше желательно – это то, что ВСП немедленно устанавливает стандарт доказывания. И менее предпочтительным будет вариант, когда ВСП через год, учитывая практику, будет устанавливать стандарт доказывания. Ибо, по-моему, это будет наименее логичным, когда то, что должно ложиться в основу решения, будет его результатом.

ВСП все равно раньше, когда принимала соответствующие решения, исходила из каких-либо стандартов доказывания, поскольку решение не принимается в вакууме. Соответственно, уже имеющуюся практику можно проанализировать, что на самом деле уже было сделано.

Что касается того, какой это должен быть стандарт доказывания, то за рубежом тоже меняется ситуация. У них есть столетний опыт создания государства. И они тоже меняют подходы к определенным вещам, в том числе привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе и судьям.

Тенденция очевидна для всех цивилизованных стран. Это отход от стандарта доказывания «вне разумного сомнения» и его уменьшения – или «более веских доказательств», или «четких и убедительных доказательств», - пояснил Виктор Килимар.

«Основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности считается установленным и доказанным Дисциплинарной палатой (Высшим советом правосудия) по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, если доказательства, предоставленные и полученные в рамках дисциплинарного производства, являются четкими и убедительными для подтверждения существования такого основания.

Четкими и убедительными являются доказательства, которые с точки зрения обычного здравомыслящего человека в их совокупности позволяют прийти к выводу о наличии или отсутствии обстоятельств, которые являются основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности», - озвучил формулировку Павел Павлиш.

Таким образом, соответствующие поправки Дениса Маслова по установлению стандарта доказывания в регламенте ВСП были на заседании Комитета отклонены, и такое решение поддержал и сам Денис Маслов.

Напомним также, что Комитет рекомендовал ввести в закон поправку, согласно которой голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.