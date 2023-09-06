Верховна Рада ухвалила закон про Службу дисциплінарних інспекторів, що фільтруватимуть скарги на суддів

Цей закон дозволить розблокувати дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

Джерело фото: ВРП

Верховна Рада 6 вересня прийняла в другому читанні законопроект 9483-2 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а також проекти висновків та рішень ВРП за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів.

Конкурс до служби дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя має оголосити протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим Законом. Також Кабмін зобов’яжуть у бюджеті на 2024 рік передбачити кошти, необхідні для забезпечення роботи служби дисциплінарних інспекторів.

Конкурс за участі міжнародних експертів

З урахуванням поправок, прийнятих під час голосування, протягом 5 років (спочатку було – 7 років) з дня набрання чинності цим законом буде встановлено обов’язкову квоту від міжнародних партнерів у складі конкурсної комісії, яка буде відбирати кандидатів на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.

А саме Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію у складі 6 осіб, три з яких призначаються ВРП за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують спільну пропозицію. Членом конкурсної комісії може бути призначено члена ВРП.

МЗС, спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом сформують перелік таких міжнародних іноземних організацій та невідкладно передадуть його ВРП.

Для отримання пропозицій до складу конкурсної комісії від міжнародних та іноземних організації очільник ВРП, протягом 5 днів з дня отримання відповідного переліку від МЗС, звертається до таких міжнародних та іноземних організацій. Міжнародні та іноземні організації протягом 30 днів з дня отримання відповідного звернення надають свої пропозиції до складу конкурсної комісії.

ВРП протягом 5 днів з дня отримання відповідних пропозицій від міжнародних та іноземних організацій ухвалює рішення про утворення конкурсної комісії.

За якими правилами працюватиме конкурсна комісія

Протягом 5 років буде діяти правило переважного голосу «міжнародників» при відборі кандидатів на посаду дисциплінарних інспекторів.

Відповідно до тексту законопроекту рішення конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» проводиться повторне голосування. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час такого повторного голосування голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Конкурсна комісія має право:

збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, стосовно кандидатів;

звертатися до кандидатів, а також до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду та оцінювання кандидатів на такі посади.

Власники або розпорядники інформації (документів, матеріалів), що запитується, зобов’язані протягом 10 днів з дня отримання запиту надати інформацію (документи, матеріали) конкурсній комісії.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданнях і ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв’язку. Для здійснення своїх повноважень членам конкурсної комісії на період проведення конкурсу надається тимчасовий безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади.

На запит члена конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів.

Помічник, за дорученням члена конкурсної комісії, має право перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, стосовно кандидатів на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарних інспекторів.

Організаційно-технічне, логістичне та експертне забезпечення діяльності конкурсної комісії може здійснюватися за рахунок коштів залученої міжнародної технічної допомоги.

Також перехідні положення передбачають, що до дисциплінарних проваджень, розпочатих до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, не застосовуються положення частини 15 статті 49, яка встановить (у редакції нового закону), що загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 18 місяців з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або з дня ухвалення Дисциплінарною палатою ВРП рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС до дня ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності, без урахування часу зупинення розгляду дисциплінарної справи.

Нагадаємо також, що Комітет рекомендував ввести до закону поправку, за якою голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним.

Крім того, відповідно до врахованих поправок у цьому законопроекті, в Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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