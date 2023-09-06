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  1. В Україні

Відповідальність власника авто за порушення ПДД, зафіксовані в автоматичному режимі: КСУ розглядав справу про конституційність припису КУпАП

16:13, 6 вересня 2023
КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання у справі про конституційність припису КУпАП, за яким власник транспортного засобу несе адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Відповідальність власника авто за порушення ПДД, зафіксовані в автоматичному режимі: КСУ розглядав справу про конституційність припису КУпАП
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У середу, 6 вересня, Другий сенат Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Глазько Олесі Сергіївни щодо відповідності Конституції України  частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Як зазначила суддя-доповідачка у справі Галина Юровська, заявниця звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Основному Закону України припис Кодексу, відповідно до якого адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису),  несе відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб <…>.

Авторка клопотання твердить, що приписи частини першої статті 14-2 Кодексу не відповідають Конституції України, оскільки суперечать її вимогам щодо індивідуалізації юридичної відповідальності особи та презумпції невинуватості, встановлюють можливість притягнення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів навіть у разі, якщо ці особи не вчиняли адміністративного правопорушення.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Переглянути відкриту частину пленарного засідання можна на офіційному вебсайті Суду за посиланням.

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