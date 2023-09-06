Клиенты ПриватБанка бесплатно смогут получить свои карты «Новой почтой»

ПриватБанк до конца текущего года будет отправлять карты «Новой почтой» бесплатно.

Источник фото: MfcPrivat.com.ua

Государственный ПриватБанк начал отправлять бесплатно перевыпущенные или новые карты своим клиентам через «Новую почту» и планирует продолжить эту услугу до конца 2023 года, – сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты ПриватБанка, которые перевыпустили свою действующую платежную карту или открыли цифровую карту через Приват24, могут получить физическую карту путем бесплатной доставки через «Новую почту». Эта акция доступна до завершения 2023 года.

Кроме того, в пресс-службе банка отметили, что вскоре ПриватБанк также будет предоставлять возможность заказа доставки карт для своих клиентов, которые находятся за границей из-за войны или других причин.

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