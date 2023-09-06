На Житомирщині судитимуть 17-річного наркозакладчика

В Бердичеві затримали юнака з 50 пакунками наркоречовин.

Джерело фото: Національна поліція

Слідчі Бердичівського районного відділу завершили досудове розслідування щодо 17-річного юнака за фактом розповсюдження наркотичних речовин у центрі району, – повідомляє Бердичівський районний відділ поліції.

За даними правоохоронців, у травні цього року, оперативники поліції затримали мешканця Коростенського району, який прибув до Бердичева Житомирської області з метою «розпакувати» пакети з незаконними речовинами. Під час затримання, поліцейські виявили у його рюкзаку 50 пакунків з кристалічними та іншими порошкоподібними речовинами. Експертами було визначено, що в цих пакетиках містилися особливо небезпечні психотропні речовини, такі як PVP-сіль та амфетамін, і загальна їх кількість була надзвичайно великою.

5 вересня слідчі Бердичівського райвідділу поліції, за погодженням з окружною прокуратурою, ознайомили підозрюваного з обвинувальним актом та передали справу до суду. Йому інкримінується ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тепер підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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