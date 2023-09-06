Чи допускаються виправлення у касових документах

Исправления в кассовых ордерах и расходных ведомостях запрещаются.

Налоговая служба в Полтавской области рассказывает, допускаются ли поправки в кассовых документах.

Отмечается, что согласно п. 3 разд. И Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148 с изменениями и дополнениями (далее – Положение №148) кассовый ордер – первичный документ (прибыльный или расходный кассовый ордер), применяемый для оформления поступлений (выдачи) наличных денег из кассы.

Нормы действующего законодательства, в том числе нормы Положения №148, не предусматривают действия по восстановлению прибыльного кассового в случае его утраты. В соответствии с абзацем четвертым п. 32 разд. ІІІ Положение №148 исправления в кассовых ордерах и расходных ведомостях запрещаются.

Раньше мы писали, будет ли админштраф за нарушение в ведении кассовых документов.

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