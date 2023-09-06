Зеленський заявив, що рішення стосовно вето на закон про декларування буде залежати від консультацій з Ольгою Стефанішиною

Верховна Рада прийняла два закони, які стосуються декларування чиновників, і Володимир Зеленський поки не визначився, чи буде накладати вето

Президент Володимир Зеленський 6 вересня заявив, що ухвалить рішення стосовно того, чи буде накладати вето на закон про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

«Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

Слід зауважити, що, як писала «Судово-юридична газета», 5 вересня Верховна Рада прийняла два закони, які стосуються декларування.

Спочатку вона прийняла законопроект 9587-д про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій. Детальніше про нього – за посиланням.

Саме стосовно цього закону до Президента Зеленського звернулося НАЗК з проханням накласти вето.

Бо, як зазначили у Агентстві, в ухваленому законі було підтримано норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, у разі сплати штрафу не потрапляє до Реєстру корупціонерів.

По-друге, парламентарі підтримали й зміни, які передбачають видалення більшості вже наявних відомостей про корупціонерів з Реєстру корупціонерів.

«Реєстр корупціонерів сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 особа притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини», - наголосили в Агентстві.

Також 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування, до якого є питання. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

Слід зазначити, що законопроект пропонує виключити норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків. Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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