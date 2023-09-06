Ракету без боєзаряду запустили з бази «Ванденберг» у штаті Каліфорнія.

Джерело фото: US Air Force

Уночі 6 вересня США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Ракету без боєзаряду запустили з бази «Ванденберг» у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляють на сайті Бази Космічних сил США «Ванденберг».

Як зазначив полковник Браян Тітус, який керував запуском, «ці випробування демонструють готовність ядерних сил США та вселяють упевненість в ефективності засобів ядерного стримування».

Напередодні запуск анонсував представник Пентагону Пат Райдер. Зокрема, він уточнив, що цей тест є звичайним і був запланований роками наперед. Відповідно до попередніх тестових запусків, тест перевірить ефективність, готовність і точність системи озброєння.

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