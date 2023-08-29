ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Рішення про відсторонення Олексія Тандира було прийняте ВРП у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя повідомила, що 29 серпня вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця.

У ВРП зазначають, що рішення було прийняте у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення.

«Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора.

Тандир О.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років», - сказано у повідомленні.

Раніше ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

Також було призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира.

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