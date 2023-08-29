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ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

11:54, 29 серпня 2023
Рішення про відсторонення Олексія Тандира було прийняте ВРП у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця
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Вища рада правосуддя повідомила, що 29 серпня вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця.

У ВРП зазначають, що рішення було прийняте у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення.

«Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора. 

Тандир О.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років», - сказано у повідомленні.

Раніше ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

Також було призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира.

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