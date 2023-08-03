ДТП зі смертю нацгвардійця: завершено досудове розслідування щодо судді Тандира

Судді Олексію Тандиру повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування за фактом ДТП за участі судді Олексія Тандира, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України, – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокуроара.

Нагадаємо, 25 травня 2023 року о 23:55 голова одного з районних судів Київської області, області, керуючи автомобілем «Lexus ES350», на смерть збив на блокпосту службовця Нацгвардії у Києві та відмовився проходити огляд на алкогольне сп'яніння, у зв'язку з чим зразки взяли примусово. У результаті ДТП військовослужбовець загинув на місці. Наступного дня Тандиру обрали запобіжний захід. Згодом ВРП відсторонила його від здійснення правосуддя. Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє ДБР.

На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави, який продовжено до 26 серпня 2023 року.

На цей час, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

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