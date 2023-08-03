Податківці підкреслили, що відбулися зміни у критеріях визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

Державна податкова служба звернула увагу на зміни у правилах бронювання військовозобов’язаних, які відбулися внаслідок прийняття Урядом постанови від 11 липня 2023 року №743.

А саме, внесені зміни до постанови КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Зокрема, зміни відбулися у Порядку та критеріях визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Так, раніше одним з критеріїв для визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки було те, що загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство.

Після змін же цей критерій буде звучати так:

«загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство».

Тобто, буде братися до уваги сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Автор: Наталя Мамченко

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