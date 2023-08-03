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Государственная налоговая служба обратила внимание на изменения в правилах бронирования военнообязанных

15:57, 3 августа 2023
Налоговики подчеркнули, что произошли изменения в критериях определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики.
Государственная налоговая служба обратила внимание на изменения в правилах бронирования военнообязанных
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Государственная налоговая служба обратила внимание на изменения в правилах бронирования военнообязанных, которые произошли в результате принятия Правительством постановления от 11 июля 2023 г. №743.

В частности, внесены изменения в постановление КМУ от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

В частности, изменения произошли в Порядке и критериях определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Так, ранее одним из критериев для определения предприятия критически важным для функционирования экономики было то, что общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу Национального банка за тот же период, что подтверждается справкой контролирующего органа, в котором на учете состоит предприятие.

После изменений этот критерий будет звучать так:

«общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу Национального банка за тот же период, что подтверждается справкой контролирующего органа, в котором на учете состоит предприятие».

То есть будет приниматься во внимание сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Автор: Наталья Мамченко

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