Подозреваемый в Instagram распространил видео, где призвал врага наносить ракетные удары по зданиям СБУ и МВД.

Разоблачен житель Днепропетровщины, который призвал врага наносить ракетные удары по зданиям Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры жителю г. Каменское доложено о подозрении в изготовлении и распространении материалов, в которых содержатся оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемый в социальной сети Instagram распространил видео, где призвал врага наносить ракетные удары по зданиям СБУ и МВД.

В ходе обыска по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с поличным.

Наличие в высказываниях гражданина оправдания вооруженной агрессии России против Украины подтвердили выводом экспертизы», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора суд взял его под стражу.

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