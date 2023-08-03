Как зарегистрировать новорожденного ребенка на ВОТ: разъяснение Минюста

Украинцы с ВОТ могут зарегистрировать факт рождения ребенка по украинским законам.

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Министерство юстиции Украины разработало механизм регистрации рождения детей на временно оккупированной территории. Украинцы, у которых родился ребенок на ВОТ, могут зарегистрировать факт его рождения по украинским законам, – сообщила пресс-служба ведомства.

Механизм регистрации следующий:

Родителям или родственникам ребенка необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] заявление и сканкопии (фото) документов:

1) заявление о регистрации рождения в произвольной форме, где указано о ребенке, матери и отце (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства, реквизиты паспорта);

2) паспортов родителей (одного из них) или паспорта заявителя, если регистрация проводится не родителями ребенка;

3) свидетельства о браке (при наличии);

4) медицинского документа, который является основанием для регистрации рождения ребенка, а именно: медицинского свидетельства о рождении и справки, выписанной медицинским работником, присутствующим во время родов или проводившим первый осмотр новорожденного.

После регистрации рождения на электронную почту заявителей поступит копия свидетельства о рождении ребенка.

Для получения оригинала документа родственникам или их представителям (по доверенности) необходимо обратиться в любой отдел ЗАГС на подконтрольной Украине территории, предоставив оригиналы документов.

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