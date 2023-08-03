Як зареєструвати новонароджену дитину на ТОТ: роз’яснення Мін’юсту

Українці з ТОТ можуть зареєструвати факт народження дитини за українськими законами.

Джерело фото: 1plus1.ua

Міністерство юстиції України розробило механізм реєстрації народження дітей на тимчасово окупованій території. Українці, у яких народилася дитина на ТОТ, можуть зареєструвати факт її народження за українськими законами, – повідомила пресслужба відомства.

Механізм реєстрації наступний:

Батькам або родичам дитини необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] заяву і сканкопії (фото) документів:

1) заяву про реєстрацію народження у довільній формі, де зазначено про дитину, матір і батька (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання, реквізити паспорта);

2) паспортів батьків (одного з них) або паспорта заявника, якщо реєстрація проводиться не батьками дитини;

3) свідоцтва про шлюб (за наявності);

4) медичного документа, який є підставою для реєстрації народження дитини, а саме: медичного свідоцтва про народження та довідки, виписаної медичним працівником, присутнім під час пологів або який проводив перший огляд новонародженого.

Після реєстрації народження на електронну пошту заявників надійде копія свідоцтва про народження дитини.

Для отримання оригіналу документа родичам або їхнім представникам (за довіреністю) необхідно звернутися до будь-якого відділу РАЦС на підконтрольній Україні території, надавши оригінали документів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.