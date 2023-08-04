Обмен паспорта в период военного положения: ответы на часто задаваемые вопросы

В МВД ответили на самые частые вопросы украинцев относительно обмена паспорта.

Министерство внутренних дел Украины ответило на самые частые вопросы об обмене паспорта в период военного положения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В МВД сообщили, что делать, если срок действия ID-карты истек в период действия военного положения, и будет ли действовать паспорт, в котором не вклеено новое фото по достижению 25 или 45 лет.

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