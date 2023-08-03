Продолжительность рабочего времени во время войны: как устанавливать в зависимости от категорий работников

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры, которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период войны не может превышать 40 часов в неделю.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду разъяснило, как устанавливать продолжительность рабочего времени во время войны в зависимости от категорий работников.

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон 2136) нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.).

Частью 2 ст. 6 Закона №2136 для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов на неделю.

При применении указанных выше норм следует учесть:

Норма ч. 1 ст. 6 Закона №2136 в период военного положения может быть применена вместо положений ч. 1 ст. 50 КЗоТ, определявшей, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю, только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Осуществление работодателем вида деятельности в сфере обеспечения жизнедеятельности населения в случае, когда объект, на котором работает работник, не отнесен к объектам критической инфраструктуры, не предоставляет работодателю права устанавливать нормальную продолжительность рабочего времени 60 часов в неделю.

Увеличение на период военного положения нормальной продолжительности рабочего времени до 60 часов в неделю является правом, а не обязанностью работодателя. Такое увеличение должно быть обоснованным, прежде всего, потребностью эффективной деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

Не противоречит нормам Закона положения ч. 2 ст. 50 КЗоТ, согласно которому предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено в части первой настоящей статьи.

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю. То есть указанным выше работникам не может устанавливаться нормальная продолжительность рабочего времени 60 часов в неделю, о чем не следует забывать.

Основанием для установления сокращенного рабочего времени есть занятость работников на работах с вредными и опасными условиями труда. Право на сокращенное рабочее время (неделя) имеют работники производств, цехов, должностей, профессий, предусмотренных Перечнем производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочей недели утвержденным постановлением КМУ от 21.02.2001 №163 на основании результатов аттестации рабочего места по условиям труда.

Вопросы применения Перечня регламентируется Порядком применения Перечня производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочей недели, утвержденным приказом Минтруда от 23.03.2001 №122.

Работникам, профессии и должности которых не предусмотрены в Перечне, но в отдельные периоды рабочего времени выполняют работу на производствах, в цехах, по профессиям и на должностях, предусмотренных Перечнем, сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в эти дни той же продолжительности, как и работникам, постоянно занятым на данной работе.

Сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) устанавливается коллективным договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением КМУ № 442 от 01.08.1992. Согласно внесенным изменениям постановлением КМУ от 30.06.2023 №660 «О внесении изменения в пункт 4 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» аттестация, срок проведения которой наступил в период военного положения, по решению работодателя, согласованному с профсоюзом, проводится в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Результаты аттестации, проведенной до введения военного положения в Украине, продолжают действовать и используются в период военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

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