В Офисе Президента показали, как сейчас выглядит Каховское водохранилище и ГЭС

Видео Каховского водохранилища с высоты птичьего полета после российского теракта.

Стало известно, как выглядит Каховское водохранилище после взрыва российскими оккупантами ГЭС. Видео обнародовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта», - написал он.

На видео видна разрушенная из-за подрыва взрыва дамба Каховской ГЭС и обмелевшее водохранилище.

Ранее в Укргидроэнерго заявили, что уровень воды в районе ДнепроГЭС достиг критического.

Добавим, что для восстановления Каховской ГЭС после ее деоккупации понадобится шесть лет.

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