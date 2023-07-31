На відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років, — Укргідроенерго

Нову станцію планують зробити більш потужною, експериментальний проєкт відбудови вже розробляють.

Відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Про це заявив голова компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода.

Він заявив, що нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розробляють експериментальний проєкт відбудови.

Головне завдання експериментального проєкту – забезпечити роботу станції ДніпроГЕС. На першому етапі також планують спроектувати тимчасові греблі водосховища. Після деокупації, за словами Сироти, це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.

«Якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча би дійти до відмітки 12 з половиною, що необхідно для того, щоб забезпечити водою наші три області. Після цього ми повинні побудувати таку ж саму тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів, подивитися наслідки руйнування, зібрати всі докази підриву цієї станції. І потім, другий етап – це демонтаж цієї станції і проектування нової станції. На все це уряд виділив два роки», – сказав Сирота.

За цей час планують розробити проєкт побудови нової станції. Вона, за словами Сироти, буде потужнішою за стару. А її будівництво за умов деокупації займе шість років.

Раніше в Укргідроенерго заявили, що рівень води в районі ДніпроГЕСу досяг критичного.

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