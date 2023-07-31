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На восстановление Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет, — Укргидроэнерго

22:00, 31 июля 2023
Новую станцию планируют сделать более мощной, экспериментальный проект восстановления уже разрабатывается.
На восстановление Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет, — Укргидроэнерго
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Восстановление Каховской гидроэлектростанции после ее деоккупации займет шесть лет. Об этом заявил глава компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире Радио Свобода.

Он заявил, что новая станция будет современной и значительно мощнее разрушенной. А сейчас в течение двух лет разрабатывают экспериментальный проект восстановления.

Главная задача экспериментального проекта – обеспечить работу станции ДнепроГЭС. На первом этапе также планируется спроектировать временные плотины водохранилища. После деоккупации, по словам Сироты, это поможет быстро приступить к строительству временного гидросооружения для переграждения водохранилища и при условии паводка поможет наполнить его водой до необходимого уровня.

«Если будет хороший паводок, мы можем хотя бы дойти до отметки 12 с половиной, что необходимо для того, чтобы обеспечить водой наши три области. После этого мы должны построить такое же временное гидросооружение с нижней стороны станции, чтобы осушить станцию, осушить эту строительную площадку, пригласить экспертов, посмотреть последствия разрушения, собрать все доказательства подрыва этой станции. И затем второй этап – это демонтаж этой станции и проектирование новой станции. На все это правительство выделило два года», – сказал Сирота.

За это время планируется разработать проект постройки новой станции. Она, по словам Сироты, будет мощнее старой. А ее строительство в условиях деоккупации займет шесть лет.

Ранее в Укргидроэнерго заявили, что уровень воды в районе ДнепроГЭС достиг критического.

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