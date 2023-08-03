Украинцы начали проводить уикенды за границей: куда чаще всего едут

Поток граждан, пересекающих границу Украины, значительно возрос, сообщили в Госпогранслужбе.

Фото: ukr.media

Государственная пограничная служба Украины сообщила о значительном росте потока граждан, пересекающих границу Украины, при этом большая часть пассажиропотока приходится на Польшу, и растет он с пятницы по понедельник. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Более половины пассажиропотока приходится на украинско-польский участок границы, особенно количество желающих пересечь границу растет с пятницы по понедельник. Из-за этого перед пунктами пропуска могут возникать накопления лиц и транспорта», - говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе отмечают тенденцию значительного роста потока граждан, пересекающих границу Украины.

«В июле Госпогранслужбой оформлен пропуск через границу со странами ЕС и Молдовой более 3,8 млн человек. Для сравнения, этот показатель на около 1 миллион человек выше, чем в мае», - сообщают пограничники.

Доля наших соотечественников среди лиц, пересекающих границу, составляет более 85%. Преимущественно это женщины, дети, пожилые люди.

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