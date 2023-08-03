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Как забрать документы в подразделении миграционной службы, если вы находитесь за границей: инструкция

22:00, 3 августа 2023
Забрать загранпаспорт или ID-карту можно через заграничные дипломатические учреждения Украины.
Как забрать документы в подразделении миграционной службы, если вы находитесь за границей: инструкция
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Если вы находитесь за границей и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, то забрать эти документы можно через зарубежные дипломатические учреждения Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

В настоящее время работает механизм пересылки паспортов от одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через МИД Украины в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за рубежом представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Чтобы получить за границей паспорт, следует обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или ID-карты. Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ДМС в Украине, где этот документ оформлялся.

Следует учесть, что получение доставленного в дипломатическое учреждение документа осуществляется исключительно при личном присутствии заявителя или его законного представителя (для детей до 16 лет). Доставка документа в учреждение осуществляется посредством дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

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