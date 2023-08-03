Незаконно «премировали» себя почти на 1 млн грн: разоблачили руководителей учебного центра Нацгвардии

Должностные лица безосновательно насчитали себе «боевые» премии.

Правоохранители разоблачили руководителей учебного центра по подготовки подразделений Национальной гвардии, которые безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

В спецслужбе отметили, что участники сделки не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

«Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

По данным следствия, в организации «схемы» причастен руководитель учебного центра Нацгвардии.

Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них – три старших офицера», - сообщают в СБУ.

Кроме того, экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

В настоящее время руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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