САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

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Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и судьям Верховного Суда владельцу группы «Финансы и кредит» Константину Жеваго. Об этом сообщила САП.

Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

«Учитывая, что лицо на момент совершения преступления и в настоящее время находится на территории Французской Республики, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи», отметили в САП,

«САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена-собственника группы «Финансы и кредит» с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось как «бекофис» для маскировки преступной деятельности в Верховном Суде.

Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда по принятию судебного решения в интересах бизнесмена. По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее – ГОКа) у четырех компаний (далее – бывшие аукционеры).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом «бекофиса» в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальные – как “оплата” посреднических услуг). 19.04.2023 Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена

15.05.2023 Председатель ВС и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов США», отметили в САП.

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