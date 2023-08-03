САП та НАБУ повідомили про підозру Костянтину Жеваго у справі Князєва

Костянтину Жеваго повідомлено про підозру у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та суддям Верховного Суду власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго. Про це повідомила САП.

Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

«Зважаючи на те, що особа на момент вчинення злочину і на теперішній час знаходиться на території Французької Республіки, про підозру їй повідомили в межах міжнародної правової допомоги», зазначили у САП,

«САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді.

Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг). 19.04.2023 Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15.05.2023 Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому” під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів США», зазначили у САП.

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