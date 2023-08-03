Дональд Трамп постане перед федеральним судом у справі про порушення на виборах

Очікується, що 3 серпня Трампу оголосять звинувачення у спробах скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.

Фото: Associated Press

У четвер, 3 серпня, колишній президент США Дональд Трамп постане перед федеральним судом у Вашингтоні. Йому оголосять звинувачення у спробах скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року. Про це повідомляє «Голос Америки».

Напередодні розгляду справи навколо будівлі суду було посилено заходи безпеки.

Очікується, що Трамп пройде оформлення в суді, здасть відбитки пальців, а також оголосить себе невинним.

Як відомо, колишньому президентові США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Експрезидента США обвинувачують у:

змові з метою порушення прав,

змові з метою обману уряду,

перешкоджанні офіційному розслідуванню,

змові з метою перешкоджання розслідуванню.

За двома із цих пунктів Трампу може загрожувати до п'яти років в'язниці, ще за двома — до 20.

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