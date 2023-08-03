Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом по делу о нарушениях на выборах

Ожидается, что 3 августа Трампу объявят обвинения в попытках упразднить свое поражение на президентских выборах 2020 года.

Фото: Associated Press

В четверг, 3 августа, бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне. Ему объявят обвинения в попытках упразднить свое поражение на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает «Голос Америки».

В преддверии рассмотрения дела вокруг здания суда были усилены меры безопасности.

Ожидается, что Трамп пройдет оформление в суде, сдаст отпечатки пальцев, а также объявит себя невиновным.

Как известно, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Экс-президент США обвиняется в:

сговоре с целью нарушения прав,

сговоре с целью обмана правительства,

препятствии официальному расследованию,

заговоре с целью препятствования расследованию.

По двум из этих пунктов Трампу может грозить до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.