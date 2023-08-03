Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом по делу о нарушениях на выборах

В четверг, 3 августа, бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне. Ему объявят обвинения в попытках упразднить свое поражение на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает «Голос Америки».
В преддверии рассмотрения дела вокруг здания суда были усилены меры безопасности.
Ожидается, что Трамп пройдет оформление в суде, сдаст отпечатки пальцев, а также объявит себя невиновным.
Как известно, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Экс-президент США обвиняется в:
- сговоре с целью нарушения прав,
- сговоре с целью обмана правительства,
- препятствии официальному расследованию,
- заговоре с целью препятствования расследованию.
По двум из этих пунктов Трампу может грозить до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20.
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