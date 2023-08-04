Вместо автомобиля для ВСУ приобрел себе криптовалюту: разоблачен глава благотворительного фонда

Глава благотворительного фонда потратил на свои нужды более 250 000 гривен.

В Харькове разоблачили 34-летнего председателя благотворительного фонда, который вместо приобретения транспортного средства для воинской части перевел деньги частями на собственный счет и другие карточные счета. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В ведомстве отметили, что злоумышленнику сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины), и по факту распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получение преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

«Следствием установлено, что в сентябре 2022 года руководством одного из харьковских акционерных обществ было решено оказать помощь в виде внедорожника одной из воинских частей, выполняющей боевые задания по отражению военной агрессии россии против Украины.

Автомобиль планировали ввезти из-за границы в качестве гуманитарной помощи. Поскольку общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и не имеет возможности самостоятельно приобрести транспортное средство из-за границы, руководство предприятия обратилось к 34-летнему председателю благотворительной организации.

Для закупки автомобиля на счет фонда была оказана благотворительная помощь в размере 253 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Однако мужчина не выполнил обязательства по приобретению транспортного средства для воинской части, а перевел деньги частями на собственный счет и другие карточные счета. И за эти деньги он приобрел криптовалюту, ноутбуки, а остаток потратил также на собственные нужды.

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