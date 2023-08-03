Президент Чехии разрешил 14 гражданам воевать в рядах Вооруженных сил Украины

Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление чешских граждан в ВСУ.

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила представитель президента Маркета Рехакова, передает Irozhlas.

Известно, что законодательство Чехии запрещает гражданам служить в иностранных вооруженных силах без разрешения президента.

В настоящее время у разрешения уже 146 чехов: 132 получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана и еще 14 разрешений успел дать Петр Павел.

«По состоянию на 29 июля президент Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление чешских граждан в Вооруженные силы Украины», - сообщила пресс-секретарь.

Кроме того, Павел отказал восьми гражданам в удовлетворении их ходатайств. Причины не сообщаются.

Отмечается, что чехам, участвующим в боевых действиях без соответствующего разрешения в Украине, грозит уголовная ответственность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.