Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

Верховный Суд высказался о порядке возвращения заказчику на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ

Порядок возврата уведомления о начале строительных работ (С1): позиция Верховного Суда.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

БП ВС определила, что обязательным условием при решении вопроса перерегистрации права собственности на ипотечную недвижимость является наличие доказательств получения должником письменного требования банка

Также Большая Палата сделала вывод о применении закона о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля

Препятствование деятельности органа государственного финансового контроля будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

  1. В мире

Президент Чехии разрешил 14 гражданам воевать в рядах Вооруженных сил Украины

20:44, 3 августа 2023
Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление чешских граждан в ВСУ.
Президент Чехии разрешил 14 гражданам воевать в рядах Вооруженных сил Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила представитель президента Маркета Рехакова, передает Irozhlas.

Известно, что законодательство Чехии запрещает гражданам служить в иностранных вооруженных силах без разрешения президента.

В настоящее время у разрешения уже 146 чехов: 132 получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана и еще 14 разрешений успел дать Петр Павел.

«По состоянию на 29 июля президент Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление чешских граждан в Вооруженные силы Украины», - сообщила пресс-секретарь.

Кроме того, Павел отказал восьми гражданам в удовлетворении их ходатайств. Причины не сообщаются.

Отмечается, что чехам, участвующим в боевых действиях без соответствующего разрешения в Украине, грозит уголовная ответственность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео