ВАКС ограничил срок ознакомления по делу судьи из Киева, подозреваемой в незаконном снятии ареста со средств

В САП сообщили, что «судья приняла незаконное решение о снятии ареста со 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. дол. США, арестованные в рамках уголовного производства».

В четверг, 3 августа, следственный судья ВАКС ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу в отношении судьи одного из районных судов г. Киева, которая «обоснованно подозревается в злоупотреблении властью и внесении должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«В соответствии с ч. 10 ст. 290 УПК Украины установлен срок для ознакомления до 21.08.2023 включительно. После истечения этого времени сторона уголовного производства будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам», - сказано в сообщении.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что «в ноябре 2020 года судья приняла незаконное решение о снятии ареста со 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. дол. США, арестованные в рамках уголовного производства, обосновав свое решение якобы принадлежностью этих средств другому гражданину, а не обвиняемому по делу».

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