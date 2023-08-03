ВАКС обмежив строк ознайомлення у справі судді з Києва, яку підозрюють у незаконному знятті арешту з коштів

У САП повідомили, що «суддя ухвалила незаконне рішення про зняття арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол. США, які були арештовані в межах кримінального провадження».

У четвер, 3 серпня, слідчий суддя ВАКС обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі стосовно судді одного з районних судів м. Києва, яка «обґрунтовано підозрюється у зловживанні владою та внесенні службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 21.08.2023 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів», - сказано у повідомленні.

У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що «у листопаді 2020 року суддя ухвалила незаконне рішення про зняття арешту з 110,7 тис. Євро та 9,3 тис. дол. США, які були арештовані в межах кримінального провадження, обґрунтувавши своє рішення начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.